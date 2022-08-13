Кечинов назвал «Спартак» фаворитом в матче против «Сочи»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча пятого тура чемпионата России между красно-белыми и «Сочи».

«Для меня фаворит в этом матче «Спартак». Отсутствие Мозеса? Безусловно, это ключевой футболист, лидер команды. От него исходит весь креатив в атаке у «Спартака». Но есть, кем заменит», - приводит слова Кечинова российское спортивное СМИ.

Игра «Спартак» - «Сочи» состоится 14 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

После четырех туров в РПЛ «Спартак» с десятью очками располагается на второй позиции. «Сочи» находится на третьей строчке, имея в своем активе девять очков.