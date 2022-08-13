Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кечинов назвал «Спартак» фаворитом в матче против «Сочи»

Встреча состоится 14 августа в Москве.
13 августа 2022 13:13

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча пятого тура чемпионата России между красно-белыми и «Сочи».

«Для меня фаворит в этом матче «Спартак». Отсутствие Мозеса? Безусловно, это ключевой футболист, лидер команды. От него исходит весь креатив в атаке у «Спартака». Но есть, кем заменит», - приводит слова Кечинова российское спортивное СМИ.

Игра «Спартак» - «Сочи» состоится 14 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

После четырех туров в РПЛ «Спартак» с десятью очками располагается на второй позиции. «Сочи» находится на третьей строчке, имея в своем активе девять очков.

Это интересно:
Стала известна сумма выкупа за защитника «Спартака» Айртона
Футболист выступает на правах аренды за «Флуминенсе».
13.08.2022 14:12
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Встреча начнется в 15.00 мск.
13.08.2022 14:04
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мацуев - о матче с «Сочи»: Я, как болельщик «Спартака», ожидаю всегда победу от команды
Встреча состоится 14 августа в Москве.
13.08.2022 13:57
Футбол
Маттейс Де Лигт: Хочу вернуть ту игру, которую демонстрировал за «Аякс»
Защитник перебрался в «Баварию».
13.08.2022 13:42
Футбол
Генич считает, что «Динамо» и «Краснодар» не порадуют зрителей обилием голов
Встреча пройдет в Москве.
13.08.2022 13:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бразилец Мантуан назвал трех лучших российских игроков в «Зените»
Полузащитник перебрался в стан сине-бело-голубых в летнее окно.
13.08.2022 13:39
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Барселона» достигла соглашения с Бернарду Силвой
Футболист покинет «Манчестер Сити».
13.08.2022 13:28
Футбол
Кечинов назвал «Спартак» фаворитом в матче против «Сочи»
Встреча состоится 14 августа в Москве.
13.08.2022 13:13
Футбол
Новичок «Зенита» Мантуан - о Путине: Он довольно популярен в Бразилии
Полузащитник перешел в стан сине-бело-голубых из «Коринтианса».
13.08.2022 13:11
Футбол
автор: Александр Бойченко
Мбаппе верит в то, что он сможет выиграть «Золотой мяч» в составе «ПСЖ»
Нападающий переподписал соглашение с клубом на три года.
13.08.2022 13:07
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Даже без Клаудиньо и Кузяева чемпионы забьют армейцам три мяча». Прогноз Ловчева на матч «Зенит» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев по просьбе «Плеймейкера» оценил шансы соперников по центральному противостоянию 5-го туре РПЛ (13 августа, 17:00).
«Москвичи сыграннее и мастеровитее, поэтому победят 2:1». Ловчев — о матче «Динамо» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на один из главных матчей 5-го тура РПЛ (13 августа, 20:00).
Скандал в Южной Дакоте! Как американец Моури сорвал бой с россиянином Молдавским после тычка в глаз
Турнир Bellator 284 получился богатым на события, одним из которых стал незавершенный поединок Валентина Молдавского и Стива Моури.
Вера не устоит против Доминатора. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 41
В ночь на 14 августа в Сан-Диего состоится очередной турнир UFC, в главном бою которого сойдутся представители легчайшего дивизиона Марлон Вера и Доминик Крус. «Плеймейкер» оценивает шансы участников этого и других поединков вечера.
«Факел» потух, «Урал» набрал первое очко после отставки Шалимова. Как 18 тысяч зрителей увидели нули в Воронеже
Стартовый матч 5-го тура РПЛ откровенно разочаровал.
«Нормальные ожидания. Питер — что, неприкосновенный?» Лидер «Руки Вверх!»Сергей Жуков — о матче «Зенит» — ЦСКА
Звездный болельщик ЦСКА, певец Сергей Жуков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 5-го тура РПЛ, в котором армейцы будут отстаивать свое лидерство в таблице в гостях у действующего чемпиона страны.
«Зенит» для ЦСКА — не проблема». Что говорят о предстоящем суперматче в Санкт-Петербурге
Субботнего матча «Зенита» с ЦСКА (13 августа, 17:00) в рамках 5-го тура РПЛ с нетерпением ждут не только болельщики этих команд.
Русский Давид победит американского Голиафа! Расклад и лучшие ставки на Bellator 284
В ночь на 13 августа в Су-Фолсе (штат Южная Дакота) состоится очередной турнир Bellator, в одном из главных боях которого россиянин Валентин Молдавский сразится с пока непобежденным американцем Стивом Моури. «Плеймейкер» оценивает шансы.
5-й тур РПЛ с суперматчем «Зенит» — ЦСКА: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
12 - 14 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о пятом туре.
Система «до двух поражений» и трансляции на «Яндексе». Как разыграют Кубок России-2022/23
РФС наконец-то определился с форматом Кубка России, который пришлось реформировать на фоне революционного предложения клубов - запустить альтернативный турнир Кубок РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика