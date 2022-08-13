Бразилец Мантуан назвал трех лучших российских игроков в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан, арендованный у «Кориантианса» до конца нынешнего сезона, назвал имена трех лучших российских игроков в стане сине-бело-голубых.

— По первому впечатлению, кто из русских игроков самый крутой?

— Мостовой. Он с «Крыльями» очень круто сыграл. Еще Кузяев. Жаль, что он получил травму. Но пока был на поле, очень запомнился. Ну и Бака . Эти три парня, - приводит слова Мантуана одно из известных спортивных изданий России.

Напомним, Мантуан является воспитанником академии «Кориантианса». В общей сложности он провел за клуб из Сан-Паулу 42 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.