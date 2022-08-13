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Генич считает, что «Динамо» и «Краснодар» не порадуют зрителей обилием голов

Встреча пройдет в Москве.
13 августа 2022 13:42
автор: Артур Гичунцев

Спортивный журналист Константин Генич не смог назвать победителя в матче 5-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар». При этом известный комментатор выразил уверенность, что команды не будут рисковать, что скажется на результативности.

«Краснодар» сейчас одержал крупную победу над «Локомотивом», но все равно большую часть матча был равный футбол. И «Динамо» прекрасно понимает, что если раскрыться, то быстрые ребята вроде Олусегуна могут убежать и наказать. Поэтому я думаю, что «Динамо» сыграет в плотный футбол, пусть и играет дома, и «Краснодар» такой футбол с удовольствием примет. Будет много борьбы. Но я сомневаюсь, что будет много моментов и голов», – заявил Генич для «РБ-Спорт».

Напомним, «Динамо» и «Краснодар» сыграют сегодня, 13 августа. Встречу обслужит Сергей Карасев (Москва). Он даст стартовый свисток в 20.00 по местному времени.

источник: «РБ-Спорт»
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