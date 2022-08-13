Маттейс Де Лигт: Хочу вернуть ту игру, которую демонстрировал за «Аякс»

Защитник Маттейс де Лигт поделился мнением о разнице между игрой за «Баварию» и «Ювентус».

«В «Баварии» это очень физически интенсивная игра из-за давления и постоянного прессинга. А в Италии это больше похоже на игру в шахматы, гораздо более тактическая. В «Баварии» я хочу вернуть свою игру, которую демонстрировал за «Аякс», - приводит слова де Лигта De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» получит от «Баварии» 67 миллионов евро за продажу игрока. Примечательно, что эту сумму мюнхенский клуб выплатит за четыре финансовых года. В соглашении между клубами также предусмотрены бонусы в размере 10 миллионов евро. Контракт с 22-летним футболистом рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, что де Лигт выступал за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за туринский клуб 117 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных паса.