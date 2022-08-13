Мацуев - о матче с «Сочи»: Я, как болельщик «Спартака», ожидаю всегда победу от команды

Заслуженный артист России и болельщик «Спартака» поделился ожиданиями от матча пятого тура чемпионата России между красно-белыми и «Сочи».

«Я, как болельщик «Спартака», ожидаю всегда победу от команды. Тем более после такого удачного старта мы должны идти дальше, подтверждать тот темп, который мы набрали и доказывать всем, что это не удача, стечение обстоятельств или слабые соперники», - приводит слова Кечинова российское спортивное СМИ.

Игра «Спартак» - «Сочи» состоится 14 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

После четырех туров в РПЛ «Спартак» с десятью очками располагается на второй позиции. «Сочи» находится на третьей строчке, имея в своем активе девять очков.