«Локомотив» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Крыльев Советов» на матч 5-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Игнатьев, Камано, Изидор.
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.
Напомним, «Локо» и «Крылья» начнут матч в 15.00 по Москве, а главным арбитром встречи выступит Евгений Кукуляк из Калуги.
К слову, в данный момент москвичи занимают 14-е место в РПЛ, набрав 2 очка. У самарцев – 4 очка и 10-я позиция.