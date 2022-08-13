Стала известна сумма выкупа за защитника «Спартака» Айртона

Сумма выкупа за защитника «Спартака» Айртона, который на данный момент играет в аренде за «Фламенго», составляет 9 миллионов евро. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, платежи разбиты на четыре года. Бразилицы при активации выкупа должны будут платить по 2,2 миллиона евро в год.

Отметим, что в арендном соглашении Айртона есть пункт, гласящий о том, что в случае проведения игроком более 65 процентов матчей в составе команды до декабря 2022 года, «Фламенго» будет обязан выкупить его у москвичей за девять миллионов долларов.

В текущем сезоне Лукас провел 30 матчей во всех клубных турнирах, отличившись одним забитым мячом.