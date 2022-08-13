В «Насьонале» прокомментировали сорвавшийся трансфер Сосы в ЦСКА

Руководство уругвайского «Насьоналя» прокомментировало слухи об интересе ЦСКА к центральному защитнику Хоакину Сосе.

Как ранее сообщали уругвайские СМИ, руководство «Насьонала» отклонило окончательное предложение ЦСКА по трансферу Сосы.

Хоакин ведет переговоры с Болоньей. Я ничего не знаю о ЦСКА», — сказал Тарамаско известному спортивному СМИ России.

«Игрок отправляется в Болонью. Об остальном и говорить нечего», — подтвердил агент Сосы Флавио Перхман.

Отметим, что текущий сезон чемпионата Уругвая защитник проводит на правах аренды в «Ливерпуле» из Монтевидео. Соса сыграл в 11 матчах и забил один мяч.

Контракт защитника с «Насьоналем» истекает в конце 2023 года.