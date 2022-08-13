В Госдумы высказались о влиянии Fan-ID: Во время топовых матчей нет снижения посещаемости

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов считает, что истинные болельщики должны оформить Fan-ID для поддержки своей команды во время матчей.

«Сейчас идут дискуссии о том, чтобы еще раз обсудить законопроект с сообществом болельщиков. Сегодня мы видим, что получено порядка 80 тысяч карт. Можно обсудить упрощение процедуры для детей и для людей определенной возрастной категории.

Что касается посещаемости, мы видим, что во время топовых матчей снижения посещаемости нет. Трибуны заполнены. Истинные болельщики идут, оформляют карту и не думают об этом. Если вы реально болельщик и переживаете за клуб, то должны получить карту», — сказал Неверов известному информационному агентству России.

Напомним, Fan ID (паспорт болельщика) ввели в целях безопасности, однако, многие эксперты выразили уверенность, что подобный шаг ударит по посещаемости матчей.

К слову, многие фанатские группировки уже отказались от похода на стадионы, отметив, что не вернутся на трибуны пока власти не отменят Fan ID.