Мостовой считает, что ЦСКА может отнять очки у «Зенита» в матче РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался перед матчем «Зенит» – ЦСКА в пятом туре РПЛ. По его словам, питерский клуб является фаворитом, однако, армейцы доставят немало проблем сопернику и могут увезти очки из северной столицы.

«Зенит» – фаворит. Хотя многие говорят, что ЦСКА. Но все равно «Зенит» имеет преимущество своего поля и сильнее. По-любому ЦСКА создаст проблемы «Зениту», – сказал Мостовой спортивному порталу.

Напомним, «Зенит» и ЦСКА сыграют 13 августа. Встреча начнется в 17.00 мск.

В новом сезоне чемпионата России питерцы занимают четвертое место, набрав 8 очков. Армейцы расположились на первой строчке: команда Владимира Федотова добыла 10 очков.