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Анчелотти заявил, что «Реал» станет последним клубом в его тренерской карьере

Итальянский специалист имеет действующий контракт до окончания сезона-2023/24.
13 августа 2022 15:10
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что он завершит тренерскую карьеру после окончания контракта с «королевским» клубом.

«Этот этап карьеры в «Реале» станет для меня последним. После «сливочных» я закончу.

«Реал Мадрид» — вершина футбола. После такого опыта имеет смысл положить этому конец», — сказал Анчелотти Il Messagero.

Во главе «Реала» Анчелотти выиграл восемь разных трофеев, среди которых особняком стоят две победы в Лиге чемпионов (2013/14 и 2021/22). На старте нынешнего сезона мадридский клуб выиграл Суперкубок УЕФА во встрече с «Айнтрахтом» (2:0).

источник: Il Messaggero
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