Агент Миранчука рассказал, что руководство «Аталанты» не хотело отпускать игрока в «Торино»

Агент российского полузащитника Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о том, что руководство «Аталанты» не хотело отпускать игрока в «Торино».

«Да, это правда. После товарищеского матча с «Валенсией». Они взялись за голову. Они говорят: «Ну, как можно тебя отдавать, когда ты такое умеешь?» - приводит слова Шпинева СМИ.

Новый клуб 26-летнего россиянина также получил право его выкупа.

Напомним, Миранчук перебрался в «Аталанту» осенью 2020 года, но так и не смог выиграть конкуренцию за место в стартовом составе. В прошлом сезоне чемпионата Италии Миранчук провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 4 голевых передачи.