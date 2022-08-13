Агент Николсона отреагировал на информацию о возможном переходе Шамара в «Галатасарай»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию о переговорах с «Галатасараем» по возможному трансферу.

«Нужен ли он «Галатасараю»? Может быть. Кому не нужна такая хорошая девятка? Мы просто надеемся, что Шамар скоро снова будет первым нападающим в команде», - сказал Портега российским СМИ.

Напомним, 25-летний нападающий перебрался в стан красно-белых в январе 2022 года. В его активе 15 матчей, 8 голов и 2 ассиста.

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