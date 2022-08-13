Пиняев рассказал, когда вернется в строй «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, когда может вернуться на поле.

«Прогнозы положительные, надеюсь, что в начале сентября вернусь на поле. Никакой травинки и реанимации не было. Все в порядке, со мной не случилось ничего страшного», - сказал Пиняев в эфире российского телеканала.

Ранее появилась информация, что Пиняев попал в реанимацию из-за проблем с легкими. Позже в самарской команде опровергли эту новость, сообщив, что 17-летний вингер почувствовал недомогание во время тренировки и находится на обследовании.Затем у игрока был диагностирован пневмоторакс.

Напомним, что Пиняев перебрался в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел за самарскую команду во всех турнирах 31 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.