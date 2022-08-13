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Килиан Мбаппе: Месси или Роналду? Это как выбирать между папой и мамой

Оба футболиста являлись символами борьбы за «Золотой мяч».
13 августа 2022 15:57
автор: Александр Бойченко

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о противостоянии между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Каждый год я задавался вопросом, кто выиграет «Золотой мяч» — Месси или Криштиану. Кто из них мне больше нравится? Это как выбирать между мамой и папой, это просто невозможно.

Для всех представителей моего поколения «Золотой мяч» неизбежно ассоциируется с битвой между Лео и Криштиану. Если погрузиться в более ранние воспоминания, то можно вспомнить Роналдиньо.

Но скажем прямо, эти двое ненасытных затмили всех! Они очень долго делили этот приз. Это было сумасшедшее противостояние», — сказал Мбаппе France Football.

Добавим, что Месси выиграл восемь «Золотых мячей» в своей профессиональной карьере, на счету Роналду пять аналогичных трофеев.

В 2022-м году приз завоевал форвард «ПСЖ».

источник: France Football
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