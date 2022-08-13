Российская фигуристка Алена Косторная подчеркнула, что не прекратит кататься, несмотря на предстоящую операцию на бедре.

«Вот такой ситуации я и опасалась. С одной стороны, она все равно случилась, но заканчивать кататься я не собираюсь из-за этого точно», - приводит слова Косторной российское СМИ.

Напомним, после ухода из группы Тутберидзе фигуристка тренировалась у Евгения Плющенко, но не смогла сработаться с легендарным спортсменом и вернулась к Этери Георгиевне. Сейчас чемпионка Европы работает с Еленой Буяновой из ЦСКА.