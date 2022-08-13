Канчельскис объяснил, почему «Зенит» не должен терять очки в матче с ЦСКА

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России по футболу Андрей Канчельскис рассказал, почему «Зениту» не стоит терять очки в матче с ЦСКА.

«Зениту» нежелательно терять очки. У них одна задача - чемпионство. Могут осложнить себе жизнь, если потеряют очки с ЦСКА», - приводит слова ветерана крупное российское спортивное СМИ.

Напомним, после четырех туров ЦСКА делит лидерство в турнирной таблице со «Спартаком». У команд по десять очков. «Зенит» с восемью очками идет на третьем месте.

В эти минуты сине-бело-голубые играют с армейцами в Санкт-Петербурге.