Гуллит считает, что Роналду жалеет о возвращении в «Манчестер Юнайтед»

Экс-наставник «Ахмата» Рууд Гуллит поделился мнением, что нападающий Криштиану Роналду жалеет о своем переходе в «Манчестер Юнайтед» в прошлом году.

«Он не говорит этого, но я думаю, что он сожалеет, что вернулся в «Манчестер Юнайтед» из команды, которая осталась в - приводит словат Гуллита Yahoo Sport.

Напомним, что «МЮ» прошлым летом купил Роналд у «Ювентуса». Трансфер обошелся «красным дьяволам» в 15 млн евро.

За «старую синьору» Криштиану играл с 2018 по 2021 годы и завоевал в нем пять трофеев, включая две победы в чемпионате Италии.