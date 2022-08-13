Анчелотти недоволен тем, что среди претендентов на «Золотой мяч» мало футболистов «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти возмущен отсутствием некоторых футболистов своей команды в списке претендентов на «Золотой мяч» в 2022 году.

«Я был немного удивлен, потому что Кроос провел фантастический сезон. Но также понятно, что, если бы они назвали имена всех игроков «Реала», это стало бы проблемой. Однако Вальверде, Милитао и Алаба заслужили быть в этом списке. Все они провели потрясающий сезон. Я не говорю о завоевании «Золотого мяча», но попадания в топ они заслуживают», - приводит слова специалиста авторитетное российские СМИ.

Напомним, из игроков «Реала» в число соискателей награды попали Карим Бензема, Тибо Куртуа, Лука Модрич, Каземиро и Винисиус Жуниор, а также защитник Антонио Рюдигер.

Впервые с 2005 года среди претендентов не значится Лионель Месси.