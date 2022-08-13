«Барселона» назвала цену, за которую отпустит Обамеянга

Испанская «Барселона» установила цену за нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти.

По информации источника, каталонский клуб хочет получить 25 миллионов евро за 33-летнего игрока. Однако «Челси», который заинтересован в покупке форварда, не согласен с такой оценкой.

Напомним, что контракт Обамеянга с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2025 года с возможностью расторжения по окончании предстоящего сезона.

Добавим, что форвард выступает за испанский клуб с февраля. За это время Обамеянг провел 23 игры, в которых забил 13 мячей.