«Локомотив» и «Крылья Советов» разошлись миром в матче с тремя пенальти

Московский «Локомотив» на своем поле разошелся миром с самарскими «Крыльями Советов» в матче пятого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей счет открыл Максим Глушенков (68-я минута). Он же не реализовал пенальти на 8-й минуте.

Хозяева отыгрались благодаря Антону Миранчуку (90-я, с пенальти). Помимо этого, с одиннадцатиметровой отметки промахнулся игрок железнодорожников Франсуа Камано (19-я).

Таким образом, команда Игоря Осинькина с пятью очками находится на десятой позиции РПЛ. Подопечные Йозефа Циннбауэра располагаются на 13-й строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «Крылья» примут дома воронежский «Факел» (19 августа), а «Локомотив» отправится в гости к подмосковным «Химкам» (20 августа).