«Астон Вилла» обыграла «Эвертон» во втором туре АПЛ

В матче второго тура АПЛ «Астон Вилла» дома обыграла ливерпульский «Эвертон».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бирмингемцев, в составе которых отличились Дэнни Ингс и Эмилиано Буэндиа. Гости смогли отыграть один мяч благодаря автоголу Люки Диня.

Таким образом, команда Стивена Джеррарда набрала первые три очка в новом сезоне АПЛ и поднялась на девятое место.

«Эвертон» с двумя поражениями осел в подвале турнирной таблицы.

АПЛ

2-й тур

«Астон Вилла» (Бирмингем) - «Эвертон» (Ливерпуль) - 2:1 (1:0).

Голы: Ингс, 32; Буэндиа, 86 - Динь, 87 (автогол).