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Осинькин считает, что «Крылья Советов» подвела реализация в матче с «Локомотивом»

Команды разошлись миром - 1:1.
13 августа 2022 17:53

Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин дал комментарий после матча с «Локомотивом» (1:1) в пятом туре чемпионата России.

«Если касаться самой игры, то мы создали очень много моментов для такой вязкой игры, в плане реализации могли сыграть лучше, но все равно создали достаточно моментов», - сказал специалист журналистам.

В составе гостей счет открыл Максим Глушенков (68-я минута). Он же не реализовал пенальти на 8-й минуте. Хозяева отыгрались благодаря Антону Миранчуку (90-я, с пенальти). Помимо этого, с одиннадцатиметровой отметки промахнулся игрок железнодорожников Франсуа Камано (19-я).

Команда Осинькина с пятью очками находится на десятой позиции РПЛ. Подопечные Йозефа Циннбауэра располагаются на 13-й строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «Крылья» примут дома воронежский «Факел» (19 августа), а «Локомотив» отправится в гости к подмосковным «Химкам» (20 августа).

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