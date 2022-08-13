«Все разочарованы». Циннбауэр - о матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр дал комментарий после матча пятого чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:1).

«Была сложная игра, сложно по горячим следам подобрать правильные слова. Все игроки, весь персонал, все тренеры разочарованы. Мы могли сыграть лучше», - сказал журналистам немецкий специалист.

В составе гостей счет открыл Максим Глушенков (68-я минута). Он же не реализовал пенальти на 8-й минуте. Хозяева отыгрались благодаря Антону Миранчуку (90-я, с пенальти). Помимо этого, с одиннадцатиметровой отметки промахнулся игрок железнодорожников Франсуа Камано (19-я).

Команда Игоря Осинькина с пятью очками находится на десятой позиции РПЛ. Подопечные Циннбауэра располагаются на 13-й строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «Крылья» примут дома воронежский «Факел» (19 августа), а «Локомотив» отправится в гости к подмосковным «Химкам» (20 августа).