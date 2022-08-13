Булыкин считает, что Дзюба успеет найти команду до закрытия трансферного окна

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Артем Дзюба успеет найти себе команду до закрытия летнего трансферного окна.

«Я не думаю, что он останется без клуба. До закрытия трансферного окна все пытаются торговаться. Но в последний момент все идут на уступки. Чем ближе закрытие трансферного окна, тем сговорчивее все становятся», - приводит слова ветерана одно из ведущих отечественных СМИ.

Напомним, контракт Дзюбы с «Зенитом» истек 30 июня, с тех пор форвард находится без команды. Одно время он тренировался с «Рубином», но затем покинул расположение клуба.

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Црвены Звезды» и турецких клубов, однако стороны не сошлись в вопросах зарплаты.