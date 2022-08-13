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Дубль Жезуса помог «Арсеналу» обыграть «Лестер» в матче АПЛ

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
13 августа 2022 18:56

«Арсенал» на своем поле оказался сильнее «Лестера» во втором туре чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу лондонского клуба.

В составе победителей дубль оформил Габриэл Жезус (23-я и 35-я минуты). Также по одному голу в свой актив записали Гранит Джака (55-я) и Габриэль Мартинелли (76-я). Помимо этого, мяч в свои ворота отправил Вильям Салиба.

У гостей отличился Джеймс Мэддисон (74-я).

Таким образом, команда Микеля Артеты одержала вторую победу подряд и с шестью очками располагается на второй позиции АПЛ. Подопечные Брендана Роджерса находятся на 14-й строчке, имея в своем активе одно очко.

В следующем туре «Арсенал» отправится в гости к «Борнмуту», а «Лестер» примет дома «Саутгемптон». Обе игры состоятся 20 августа.

источник: «Советский спорт»
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