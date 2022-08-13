«Байер» с Луневым проиграл «Аугсбургу», «Лейпциг» Тедеско упустил победу над «Кельном»

В матче второго тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» на своем поле проиграл «Аугсбургу».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Фредрик Йенсен и Андре Хан. Хозяева ответили точным ударом Чарлеса Арангиса.

Отметим, что в составе леверкузенцев весь матч отыграл российский голкипер Андрей Лунев.

В другом матче «Лейпциг» Доменико Тедеско также дома упустил победу над «Кельном». Хозяева дважды выходили вперед стараниями Тимо Вернера и Кристофера Нкунку, однако гости оба раза отыгрывались. Один гол на счету Флориана Дица, второй «крылатые быки» забили себе сами (Йошко Гвардиол).

«Герта» под руководством экс-наставника «Динамо» Сандро Шварца набрала первое очко сыграв вничью с «Айнтрахтом» (1:1).