«Манчестер Сити» разгромил «Борнмут», Холанд сделал голевую передачу

«Манчесте Сити» на своем поле разгромил «Борнмут» в матче второго тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «горожан».

В составе победителей отличились Илкай Гюндоган (19-я минута), которому ассистировал Эрлинг Холанд, Кевин Де Брюйне (31-я) и Фил Фоден (37-я).

Также один мяч в свои ворота отправил игрок гостей Жефферсон Лерма (79-я).

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы одержала вторую победу кряду и с шестью очками возглавляет таблицу АПЛ. Подопочные Скотта Паркера располагаются на девятой строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре «Манчестер Сити» отправится в гости к «Ньюкаслу» (21 августа), а «Борнмут» примет дома «Арсенал» (20 августа).