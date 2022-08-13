«Зенит» обыграл ЦСКА в центральном матче пятого тура РПЛ

В центральном матче пятого тура РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге обыграл ЦСКА.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Малком и Густаво Мантуан. Гости ответили мячом Федора Смолова с пенальти.

«Зенит» набрал 11 очков и временно возглавил турнирную таблицу, однако уже завтра его может сместить с первой строчке московский «Спартак».

ЦСКА с десятью очками пока делит второе место с красно-белыми.

РПЛ

5-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА - 2:1 (1:0)

Голы: Малком, 45; Мантуан, 85 - Смолов, 63 (с пенальти).

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин (Адамов, 66), Бакаев (Круговой, 66), Мостовой (Мантуан, 76), Барриос, Вендел (Ерохин, 90), Сергеев (Кассьерра, 66), Малком.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Мойзес, Кучаев (Зделар, 70), Мухин (Ермаков, 70), Зайнутдинов, Медина, Гайич, Мендес (Карраскаль, 46), Чалов (Яковлев, 82).

Предупреждения: Барриос, 63 - Кучаев, 38; Мухин, 54; Акинфеев, 55; Набабкин, 63; Зделар, 84.