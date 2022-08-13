«Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы московского «Динамо» и «Краснодара» определились со стартовыми составами на матч пятого тура чемпионата России.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Моро, Фомин, Гагнидзе, Захарян, Смолов, Грулев.

Запасные: Лещук, Будачев, Кутицкий, Лаксальт, Лесовой, Макаров, Карапузов, Тюкавин, Гладышев.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес, Волков, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Сорокин, Исаенко, Якимов, Баньяц, Сулейманов, Манелов, Самко.

Встреча между командами состоится сегодня, 13 августа, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

После четырех туров в РПЛ «Динамо» с восемью очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы. «Краснодар» находится на восьмой строчке, имея в своем активе семь очков.