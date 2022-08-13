Семак о матче «Зенит» - ЦСКА: Хорошая победа над хорошей командой

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче пятого тура РПЛ.

«Хорошая игра в исполнении нашей команды. Особенно первый тайм по движению и голевым моментам смотрелись хорошо. Во втором тайме армейцы больше контролировали мяч. Но если в целом, то у нас было большое преимущество.

Мы не можем с таким движением и интенсивностью действовать 90 минут. Был прекрасный первый тайм, во втором свежести было меньше. Ментально ошибка с 11 метровым выбило из колеи. Но в принципе ребята снова забили, в концовке могли ещё. Хорошая победа над хорошей командой», - приводит слова наставника сине-бело-голубых авторитетное российское спортивное СМИ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Малком и Густаво Мантуан. Гости ответили мячом Федора Смолова с пенальти.

«Зенит» набрал 11 очков и временно возглавил турнирную таблицу, однако уже завтра его может сместить с первой строчке московский «Спартак».

ЦСКА с десятью очками пока делит второе место с красно-белыми.