«Монако» Головина в меньшинстве вырвал ничью у «Ренна» в матче Лиги 1

«Монако» на своем поле не смог обыграть «Ренн» в матче второго тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Бриль Эмболо (73-я минута). Помимо этого, пенальти на 33-й минуте не реализовал Аксель Дисаси.

Гости ответили забитым голом в исполнении Гаэтан Лаборде (51-я).

Примечательно, что монегаски с 15-й минуты играли в меньшинстве - удален был Юссуф Фофана. Российский полузащитник Александр Головин провел на поле 64 минуты, но результативными действиями не отметился.

Таким образом, «Монако» с четырьмя очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Лиги 1. «Ренн» находится на 13-й строчке, имея в своем активе одно очко.

В следующем туре «Монако» примет дома «Ланс» (20 августа), а «Ренн» сыграет на своем стадионе с «Аяччо» (21 августа).