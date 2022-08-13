Федотов объяснил причины поражения ЦСКА от «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча пятого тура РПЛ, в котором его команда на выезде уступила питерскому «Зениту».

«Два гола идентичны. Не доиграли (о чем говорили: «Зенит» обладает игроками, способными забивать со средней дистанции). В первом эпизоде не накрыли вовремя. Второй гол такой же.

Второй гол - потеря концентрации, вовремя не выдвинулись. Хотя игроков было предостаточно, вовремя не выдвинулись», - приводит слова специалиста одно из ведущих спортивных СМИ России.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Малком и Густаво Мантуан. Гости ответили мячом Федора Смолова с пенальти.

«Зенит» набрал 11 очков и временно возглавил турнирную таблицу, однако уже завтра его может сместить с первой строчке московский «Спартак».

ЦСКА с десятью очками пока делит второе место с красно-белыми.