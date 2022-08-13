Кержаков отметил игру Акинфеева в матче «Зенит» - ЦСКА

Вратарь питерского «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что ЦСКА в центральном матче пятого тура РПЛ против сине-бело-голубых избежал разгрома лишь благодаря игре Игоря Акинфеева.

«В первом тайме доминировали. Если бы не Игорь, то два-три залетело бы. Он творил чудеса. Во втором тайме игра выровнялась, мы пропустили. Потом был момент с офсайдом, а затем Густаво забил сумасшедший гол», - приводит слова Кержакова крупное отечественное спортивное СМИ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Малком и Густаво Мантуан. Гости ответили мячом Федора Смолова с пенальти.

«Зенит» набрал 11 очков и временно возглавил турнирную таблицу, однако уже завтра его может сместить с первой строчке московский «Спартак».

ЦСКА с десятью очками пока делит второе место с красно-белыми.