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В руководстве «Локомотива» ответили на вопрос об отставке Циннбауэра

Железнодорожники снова не смогли победить в РПЛ.
13 августа 2022 20:43
автор: Александр Шульгин

Генеральный директор московского «Локомотива» Виктор Леонченко высказался о результатах команды в сезоне 2022/23.

«Самое главное, что качество игры нас не устраивает. Такой старт - это не повод для отставки тренерского штаба, решение принимается не только по количеству набранных очков, но и по тому, что происходит с командой, по атмосфере внутри, по предпосылкам к изменению ситуации. К сожалению, сделанный ранее анализ не принес нам сегодня результата, но тем не менее внутри команды тренерский штаб продолжает работать над тем, чтобы исправить ситуацию», - приводит слова Леонченко крупное российское СМИ.

Также руководитель железнодорожников отметил поддержку со стороны главного акционера клуба - компании РЖД, которую команда ощущает постоянно.

Напомним, в пятом туре РПЛ «Локомотив» на своем поле на последних секундах вырвал ничью у самарских «Крыльев Советов» (1:1).

Команда пока не побеждала в текущем сезоне и с тремя очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

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