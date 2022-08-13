«Брентфорд» разгромил «Манчестер Юнайтед», забив четыре мяча в первом тайме матча АПЛ

«Брентфорд» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче второго тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу лондонского клуба.

В составе победителей отличились Джошуа Да Силва (10-я минута), Матиас Йенсен (18-я), Бен Ми (30-я) и Брайан Мбеумо (35-я).

Таким образом, команда Томаса Франка с четырьмя очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на 20-й строчке, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Брентфорд» отправится в гости к «Фулхэму» (20 августа), а «Манчестер Юнайтед» примет дома «Ливерпуль» (22 августа).