Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Монцой»

Российский полузащитник Алексей Миранчук с первых минут выйдет на поле в составе «Торино» в матче первого тура Серии А против «Монцы».

Полностью состав туринцев выглядит следующим образом: В. Милинкович-Савич, Родригес, Адопо, Джиджи, Эйна, Риччи, Линетты, Синго, Радоньич, Миранчук, Санабрия.

Добавим, 11 августа стало известно о переходе Миранчука из «Аталанты» в «Торино». Футболист будет выступать за туринский клуб на правах аренды.

Переговоры с игроком велись уже давно, однако главный тренер бергамасков Джампьеро Гасперини блокировал трансфер.