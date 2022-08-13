Дубль Ребича принес «Милану» победу над «Удинезе»

В первом туре нового сезона итальянской Серии А «Милан» на своем поле нанес поражение «Удинезе».
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «россонери», в составе которых дублем отметился хорват Анте Ребич. Еще по одному мячу забили Тео Эрнандес, реализовавший пенальти, и Браим Диас.
Гости ответили точными ударами экс-защитника ЦСКА Родриго Бекао и Адама Мазины.
Серия А
1-й тур
«Милан» - «Удинезе» - 4:2 (2:2)
Голы: Эрнандес, 11; Ребич, 15; 68; Диас, 46 - Бекао, 2; Мазина, 45.
источник: «Советский спорт»