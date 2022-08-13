Дубль Ребича принес «Милану» победу над «Удинезе»

За «Зенит» сыграли и ВАР, и Кукуян. Как бразильцы и судьи не дали ЦСКА набрать очки в Санкт-Петербурге

В центральном матче стартового отрезка РПЛ чемпион страны в тяжелой борьбе вырвал три очка у армейцев (2:1).