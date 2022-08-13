«Печальное зрелище». Газзаев прокомментировал игру ЦСКА в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал игру армейцев в матче пятого тура РПЛ против питерского «Зенита».

«У ЦСКА было очень хорошее начало сезона, а сегодня был соперник совершенно другого уровня. По сегодняшнему матчу в первом тайме было печальное зрелище, но то, что во втором переломили игру, говорит, что у команды есть характер и потенциал.

ЦСКА надо стабилизировать игру и играть все время первым номером, а не вторым, как это было в первом тайме с «Зенитом», - приводит слова специалиста одно из ведущих отечественных СМИ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Малком и Густаво Мантуан. Гости ответили мячом Федора Смолова с пенальти.

«Зенит» набрал 11 очков и временно возглавил турнирную таблицу, однако уже завтра его может сместить с первой строчке московский «Спартак».

ЦСКА с десятью очками пока делит второе место с красно-белыми.