Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Монцу» в первом туре Серии А

В первом туре нового сезона итальянской Серии А «Торино» на выезде обыграл «Монцу».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились российский полузащитник Алексей Миранчук и парагвайский нападающий Тони Санабрия.
Хозяева ответили мячом Дани Моты.
Напомним, Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» буквально за пару дней до старта первенства.
Серия А
1-й тур
«Монца» - «Торино» - 1:2 (0:1)
Голы: Дани Мота, 90 - Миранчук, 43; Санабрия, 66.
источник: «Советский спорт»