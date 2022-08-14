Миранчук - о дебюте за «Торино»: Выйти и сразу забить - я очень этому рад!

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук поделился эмоциями от дебютной игры в составе туринцев против «Монцы» в матче первого тура чемпионата Италии.

«Эмоции - самые положительные! О таком дебюте можно мечтать, потому что я, считай, только три дня в команде, буквально провел предыгровые тренировки. Выйти и сразу забить - я очень этому рад!» - сказал Миранчук в интервью для «Коммент.Шоу».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились российский полузащитник Алексей Миранчук и парагвайский нападающий Тони Санабрия. Хозяева ответили мячом Дани Моты.

Напомним, Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» буквально за пару дней до старта первенства.