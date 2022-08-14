Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Миранчук - о дебюте за «Торино»: Выйти и сразу забить - я очень этому рад!

Туринский клуб обыграл «Монцу» со счетом 2:1.
14 августа 2022 08:57

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук поделился эмоциями от дебютной игры в составе туринцев против «Монцы» в матче первого тура чемпионата Италии.

«Эмоции - самые положительные! О таком дебюте можно мечтать, потому что я, считай, только три дня в команде, буквально провел предыгровые тренировки. Выйти и сразу забить - я очень этому рад!» - сказал Миранчук в интервью для «Коммент.Шоу».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились российский полузащитник Алексей Миранчук и парагвайский нападающий Тони Санабрия. Хозяева ответили мячом Дани Моты.

Напомним, Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» буквально за пару дней до старта первенства.

источник: «Коммент.Шоу»
Это интересно:
Миранчук - о дебюте за «Торино»: Выйти и сразу забить - я очень этому рад!
Туринский клуб обыграл «Монцу» со счетом 2:1.
14.08.2022 08:57
Футбол
«Барселона» в меньшинстве потеряла очки в матче с «Райо Вальекано»
Каталонцы не смогли забить при своих болельщиках.
14.08.2022 00:08
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Интер» на последних секундах вырвал победу у «Лечче»
«Нерадзурри» едва не споткнулись на старте нового сезона.
14.08.2022 00:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дубль Неймара помог «ПСЖ» разгромить «Монпелье»
Парижане в двух турах наколотили десять мячей.
13.08.2022 23:59
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Монцу» в первом туре Серии А
Россиянин блестяще дебютировал за новую команду.
13.08.2022 23:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Миранчук забил в первом же матче за «Торино»
Футболист вышел в стартовом составе.
13.08.2022 23:11
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Динамо» и «Краснодар» не выявили победителя в матче РПЛ
Встреча прошла в Москве стадионе «ВТБ Арена».
13.08.2022 22:00
Футбол
«Печальное зрелище». Газзаев прокомментировал игру ЦСКА в матче с «Зенитом»
Армейцы уступили питерцам в центральном матче пятого тура РПЛ.
13.08.2022 21:43
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дубль Ребича принес «Милану» победу над «Удинезе»
Дубль Ребича принес «Милану» победу над «Удинезе»
Действующий чемпион Италии успешно приступил к защите титула.
13.08.2022 21:31
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Брентфорд» разгромил «Манчестер Юнайтед», забив четыре мяча в первом тайме матча АПЛ
Встреча прошла в Лондоне.
13.08.2022 21:25
Футбол
Сафонов — молодец, остальным — тройка! Как «Динамо» и «Краснодар» разочаровали московскую публику
В заключительном субботнем матче 5-го тура РПЛ бело-голубые не смогли дома переиграть «быков» (0:0).
«Я бы засчитал второй гол армейцев». Хусаинов — о судействе матча «Зенит» — ЦСКА
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «Плеймейкеру» по горячим следам спорные эпизоды из матча 5-го тура РПЛ «Зенит» - ЦСКА (2:1).
За «Зенит» сыграли и ВАР, и Кукуян. Как бразильцы и судьи не дали ЦСКА набрать очки в Санкт-Петербурге
В центральном матче стартового отрезка РПЛ чемпион страны в тяжелой борьбе вырвал три очка у армейцев (2:1).
«Три очка после пяти туров — не повод для отставки Циннбауэра». Леонченко — о провальном старте «Локомотива»
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко после ничьей с «Крыльями Советов» в 5-м туре РПЛ (1:1) рассказал о ситуации в столичном клубе.
Пробил пенальти в небо и рассмеялся. Как выявлять договорные матчи
11-метровые летят в небо, судьи удаляют игроков с поля ни за что, коэффициенты букмекеров сходят с ума. «Плеймейкер» рассказывает о признаках футбольных договорняков.
«Даже без Клаудиньо и Кузяева чемпионы забьют армейцам три мяча». Прогноз Ловчева на матч «Зенит» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев по просьбе «Плеймейкера» оценил шансы соперников по центральному противостоянию 5-го туре РПЛ (13 августа, 17:00).
«Москвичи сыграннее и мастеровитее, поэтому победят 2:1». Ловчев — о матче «Динамо» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на один из главных матчей 5-го тура РПЛ (13 августа, 20:00).
Скандал в Южной Дакоте! Как американец Моури сорвал бой с россиянином Молдавским после тычка в глаз
Турнир Bellator 284 получился богатым на события, одним из которых стал незавершенный поединок Валентина Молдавского и Стива Моури.
Вера не устоит против Доминатора. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 41
В ночь на 14 августа в Сан-Диего состоится очередной турнир UFC, в главном бою которого сойдутся представители легчайшего дивизиона Марлон Вера и Доминик Крус. «Плеймейкер» оценивает шансы участников этого и других поединков вечера.
«Факел» потух, «Урал» набрал первое очко после отставки Шалимова. Как 18 тысяч зрителей увидели нули в Воронеже
Стартовый матч 5-го тура РПЛ откровенно разочаровал.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика