Мор уверен, что «Спартак» уверенно победит «Сочи» в матче РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча пятого тура чемпионата России между красно-белыми и «Сочи».

«Игра «Спартака» гораздо более цельная, чем в прошлом сезоне. Это очень сильно радует. Я уверен, что «Спартак» победит. Все предпосылки для этого есть», - приводит слова Мора «РБ-Спорт».

Встреча «Спартак» - «Сочи» состоится 14 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

После четырех туров в РПЛ «Спартак» с десятью очками располагается на второй позиции. «Сочи» находится на третьей строчке, имея в своем активе девять очков.