Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мор уверен, что «Спартак» уверенно победит «Сочи» в матче РПЛ

Встреча состоится 14 августа в Москве.
14 августа 2022 09:15

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча пятого тура чемпионата России между красно-белыми и «Сочи».

«Игра «Спартака» гораздо более цельная, чем в прошлом сезоне. Это очень сильно радует. Я уверен, что «Спартак» победит. Все предпосылки для этого есть», - приводит слова Мора «РБ-Спорт».

Встреча «Спартак» - «Сочи» состоится 14 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

После четырех туров в РПЛ «Спартак» с десятью очками располагается на второй позиции. «Сочи» находится на третьей строчке, имея в своем активе девять очков.

источник: «РБ-Спорт»
Это интересно:
Мор уверен, что «Спартак» уверенно победит «Сочи» в матче РПЛ
Встреча состоится 14 августа в Москве.
14.08.2022 09:15
Футбол
Миранчук - о дебюте за «Торино»: Выйти и сразу забить - я очень этому рад!
Туринский клуб обыграл «Монцу» со счетом 2:1.
14.08.2022 08:57
Футбол
«Барселона» в меньшинстве потеряла очки в матче с «Райо Вальекано»
Каталонцы не смогли забить при своих болельщиках.
14.08.2022 00:08
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Интер» на последних секундах вырвал победу у «Лечче»
«Нерадзурри» едва не споткнулись на старте нового сезона.
14.08.2022 00:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дубль Неймара помог «ПСЖ» разгромить «Монпелье»
Парижане в двух турах наколотили десять мячей.
13.08.2022 23:59
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Монцу» в первом туре Серии А
Россиянин блестяще дебютировал за новую команду.
13.08.2022 23:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
Миранчук забил в первом же матче за «Торино»
Футболист вышел в стартовом составе.
13.08.2022 23:11
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Динамо» и «Краснодар» не выявили победителя в матче РПЛ
Встреча прошла в Москве стадионе «ВТБ Арена».
13.08.2022 22:00
Футбол
«Печальное зрелище». Газзаев прокомментировал игру ЦСКА в матче с «Зенитом»
Армейцы уступили питерцам в центральном матче пятого тура РПЛ.
13.08.2022 21:43
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дубль Ребича принес «Милану» победу над «Удинезе»
Дубль Ребича принес «Милану» победу над «Удинезе»
Действующий чемпион Италии успешно приступил к защите титула.
13.08.2022 21:31
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сафонов — молодец, остальным — тройка! Как «Динамо» и «Краснодар» разочаровали московскую публику
В заключительном субботнем матче 5-го тура РПЛ бело-голубые не смогли дома переиграть «быков» (0:0).
«Я бы засчитал второй гол армейцев». Хусаинов — о судействе матча «Зенит» — ЦСКА
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «Плеймейкеру» по горячим следам спорные эпизоды из матча 5-го тура РПЛ «Зенит» - ЦСКА (2:1).
За «Зенит» сыграли и ВАР, и Кукуян. Как бразильцы и судьи не дали ЦСКА набрать очки в Санкт-Петербурге
В центральном матче стартового отрезка РПЛ чемпион страны в тяжелой борьбе вырвал три очка у армейцев (2:1).
«Три очка после пяти туров — не повод для отставки Циннбауэра». Леонченко — о провальном старте «Локомотива»
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко после ничьей с «Крыльями Советов» в 5-м туре РПЛ (1:1) рассказал о ситуации в столичном клубе.
Пробил пенальти в небо и рассмеялся. Как выявлять договорные матчи
11-метровые летят в небо, судьи удаляют игроков с поля ни за что, коэффициенты букмекеров сходят с ума. «Плеймейкер» рассказывает о признаках футбольных договорняков.
«Даже без Клаудиньо и Кузяева чемпионы забьют армейцам три мяча». Прогноз Ловчева на матч «Зенит» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев по просьбе «Плеймейкера» оценил шансы соперников по центральному противостоянию 5-го туре РПЛ (13 августа, 17:00).
«Москвичи сыграннее и мастеровитее, поэтому победят 2:1». Ловчев — о матче «Динамо» — «Краснодар»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на один из главных матчей 5-го тура РПЛ (13 августа, 20:00).
Скандал в Южной Дакоте! Как американец Моури сорвал бой с россиянином Молдавским после тычка в глаз
Турнир Bellator 284 получился богатым на события, одним из которых стал незавершенный поединок Валентина Молдавского и Стива Моури.
Вера не устоит против Доминатора. Расклад и лучшие ставки на UFC on ESPN 41
В ночь на 14 августа в Сан-Диего состоится очередной турнир UFC, в главном бою которого сойдутся представители легчайшего дивизиона Марлон Вера и Доминик Крус. «Плеймейкер» оценивает шансы участников этого и других поединков вечера.
«Факел» потух, «Урал» набрал первое очко после отставки Шалимова. Как 18 тысяч зрителей увидели нули в Воронеже
Стартовый матч 5-го тура РПЛ откровенно разочаровал.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика