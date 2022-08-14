Генич ждет интересный футбол в матче «Спартака» против «Сочи»

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча пятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Сочи».

«Спартак» играет дома, хорошо сейчас бежит в атаку, здорово созидает, здорово прессингует. И «Сочи», как я уже сказал, форму набирает. Жду не вялотекущего футбола, а интересный, с любопытными ходами от тренеров», - приводит слова Генича «РБ-Спорт»

Встреча «Спартак» - «Сочи» состоится 14 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

После четырех туров в РПЛ «Спартак» с десятью очками располагается на второй позиции. «Сочи» находится на третьей строчке, имея в своем активе девять очков.