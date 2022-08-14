Роналду не подошел к фанатам «МЮ» после разгрома от «Брентфорда» и отказался пожать руку тен Хагу

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не подошел к болельщикам после поражения от «Брентфорда» (0:4) в матче второго тура чемпионата Англии. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, португалец не пошел аплодировать тем, кто проделал долгий путь, и сразу же пошел в подтрибунное помещение. Помимо этого Роналду отказался пожать руку главному тренеру манкунианцев Эрику тен Хагу.

Напомним, что в составе победителей отличились Джошуа Да Силва (10-я минута), Матиас Йенсен (18-я), Бен Ми (30-я) и Брайан Мбеумо (35-я).

Команда Томаса Франка с четырьмя очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на 20-й строчке, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Брентфорд» отправится в гости к «Фулхэму» (20 августа), а «Манчестер Юнайтед» примет дома «Ливерпуль» (22 августа).