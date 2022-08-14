В «Ахмате» прокомментировали информацию об интересе к Дзагоеву

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию об интересе к экс-полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву.
«Верна ли информация, что «Ахмат» хочет подписать Алана Дзагоева? Нет», - приводит слова Айдамирова российский телеканал.
Напомним, что Дзагоев покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22. Он находился в клубе с января 2008 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативных паса. Вместе с армейцами хавбек стал трехкратным чемпионом России.