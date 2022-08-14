Юрич - о дебюте Миранчука за «Торино»: Ему еще предстоит много работы, но в целом я доволен

Главный тренер «Торино» Иван Юрич прокомментировал игру полузащитника Алексея Миранчука в матче против «Монцы» в рамках первого тура чемпионата Италии.

«Ему еще предстоит много работы, особенно в оборонительной фазе, но в целом я доволен», - приводит слова Юрича La Gazzetta Dello Sport.

стреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились российский полузащитник Алексей Миранчук и парагвайский нападающий Тони Санабрия. Хозяева ответили мячом Дани Моты.

Напомним, Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» буквально за пару дней до старта первенства.