Гладилин считает, что «Спартак» является фаворитом в матче с «Сочи»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Глпдилин поделился ожиданиями от матча пятого тура чемпионата России между красно-белыми и «Сочи».

«Спартак» - фаворит. Он играет у себя, все игроки в хороших кондициях, все в строю. Будет наверняка полный стадион, поддержка болельщиков большая», - приводит слова Гладилина российское СМИ.

Встреча «Спартак» - «Сочи» состоится 14 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

После четырех туров в РПЛ «Спартак» с десятью очками располагается на второй позиции. «Сочи» находится на третьей строчке, имея в своем активе девять очков.