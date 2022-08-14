Карраскаль признался, что ему было больно играть в матче с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о повреждении, которое получил в преддверии матча пятого тура чемпионата России с «Зенитом» (1:2).

«В течение предыгровой недели я получил повреждение - у меня была травма бедра. Мне было больно и очень тяжело быть на поле. Но я все сделал, чтобы помочь команде победить», - приводит слова Карраскаля российское спортивное СМИ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита», в составе которых отличились Малком и Густаво Мантуан. Гости ответили мячом Федора Смолова с пенальти.

«Зенит» набрал 11 очков и временно возглавил турнирную таблицу, однако уже завтра его может сместить с первой строчке московский «Спартак».

ЦСКА с десятью очками пока делит второе место с красно-белыми.