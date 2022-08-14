Колыванов - о Миранчуке: Того и гляди, потом Алексея возьмут «Милан» или «Лацио»

Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов прокомментировал игру полузащитника Алексея Миранчука в матче против «Монцы» в рамках первого тура чемпионата Италии.

«Сначала в «Торино» надо заиграть самому Алексею. Того и гляди, потом его возьмут «Милан» или «Лацио». А может Миранчук перейдет и в более серьезный клуб, как «Ювентус», - приводит слова Колыванова российское СМИ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились российский полузащитник Алексей Миранчук и парагвайский нападающий Тони Санабрия. Хозяева ответили мячом Дани Моты.

Напомним, Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» буквально за пару дней до старта первенства.