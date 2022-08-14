Агент хавбека «Торино» Миранчука рассказал, когда определится степень его травмы

Стало известно, когда появится точная информация о степени повреждения российского полузащитника »Торино» Алексея Миранчука.

Напомним, что 26-летний футболист дебютировал за клуб в матче первого тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:1). Миранчук открыл счет в матче и был заменен после первого тайма из-за мышечной травмы.

«Надеюсь, все будет хорошо, просто спазм. В понедельник доктора посмотрят, определят степень повреждения», - приводит российское спортивное агентство слова агента футболиста Вадима Шпинева.

Добавим, что 20 августа «Торино» примет на своем поле «Лацио».